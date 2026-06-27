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La Liga

Nach 26 Jahren: Koke vor Atlético-Abschied

von Daniel del Federico - Quelle: Matteo Moretto | Marca
1 min.
Koke und seine Freunde jubeln @Maxppp

Koke könnte Atlético Madrid in diesem Sommer nach 26 Jahren im Verein verlassen. Laut Matteo Moretto zeigt Atlanta United großes Interesse an dem 34-Jährigen. Der MLS-Klub versucht demnach, den Spanier von einem sofortigen Wechsel zu überzeugen. Dem Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei den Colchoneros noch bis 2027 läuft, werden von Vereinsseite wohl keine Steine in den Weg gelegt. Die finale Entscheidung liegt voll und ganz beim Atlético-Kapitän selbst.

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Die Madrilenen sondieren allerdings bereits den Transfermarkt nach Neuzugängen fürs Mittelfeldzentrum. Mit João Gomes (25) vom Premier League-Absteiger Wolverhampton Wanderers befand man sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, doch nach Informationen der ‚Marca‘ stockt der Deal aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Berater. Stattdessen richtet sich der Fokus nun auf Morten Hjulmand (27) von Sporting Lissabon.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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