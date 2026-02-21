Rodri-Zukunft: Guardiolas klarer Wunsch

Pep Guardiola hofft, dass Rodri seinen Vertrag bei Manchester City verlängert. „Das würde ich mir sehr wünschen. Rodri ist Rodri. Je älter er wird, desto weiser wird er und desto besser versteht er das Spiel. Es gibt Spieler, die sich auf den großen Bühnen und in schwierigen Situationen profilieren, und Rodri ist einer von ihnen. Ohne große Persönlichkeiten kann man nicht das erreichen, was wir erreicht haben“, betonte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Newcastle United am heutigen Samstagabend (21 Uhr).

Rodris Vertrag bei den Skyblues läuft im Sommer 2027 aus. Immer wieder wird der Sechser mit einem Wechsel in seine spanische Heimat zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Für City kommt der Ballon d’Or-Sieger von 2024 in dieser Saison bislang auf 21 Einsätze in allen Wettbewerben.