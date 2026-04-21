Köln verliert U-Nationalspieler Karadeniz

Der 1. FC Köln muss eines seiner Talente ziehen lassen. Laut dem Radiosender ‚HAT Spor‘ wechselt der 17-jährige Thierry Karadeniz vom Geißbockheim zu Trabzonspor. Beim türkischen Erstligisten habe er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da sein Arbeitspapier in Köln am Saisonende ausläuft, muss Trabzon lediglich eine Ausbildungsentschädigung ins Rheinland überweisen. Karadeniz kommt beim FC in dieser Saison in der U17 und der U19 zum Einsatz und wurde in der Youth League viermal eingewechselt. Der in Bonn geborene Rechtsfuß ist U19-Nationalspieler der Türkei.