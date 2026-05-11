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„Kein Geheimnis“ – Bayern-Kandidat Read lässt aufhorchen

Beim FC Bayern steht Givairo Read weit oben auf der Wunschliste. Der Feyenoord-Profi äußert sich zu einem möglichen Wechsel im Sommer.

von David Hamza - Quelle: ESPN
1 min.
Givairo Read für Feyenoord im Einsatz @Maxppp

Givairo Read (19) hat Stellung zu den Spekulationen um einen Transfer nach der Saison bezogen. Gegenüber ‚ESPN‘ sagte der Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam nach dem gestrigen Spiel gegen AZ Alkmaar (1:1): „Es ist kein Geheimnis, dass sich Vereine für mich interessieren und dass vielleicht in diesem Sommer ein Wechsel ansteht. Das will ich auch nicht verschweigen.“

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Read betonte, er habe „noch keine Entscheidung getroffen“. Er „stehe daher weiterhin bei Feyenoord unter Vertrag. Es könnte durchaus mein letztes Heimspiel gewesen sein, aber das will ich nicht so schnell sagen.“

Neben Manchester City zeigt allen voran der FC Bayern Interesse an Read, der vertraglich bis 2029 an Feyenoord gebunden ist. Die Münchner wären bereit, bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für den niederländischen U21-Nationalspieler zu zahlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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