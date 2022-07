Barça vermeldet Lewandowski-Transfer

Obwohl die Verantwortlichen beim FC Bayern sich lange wehrten, mussten sie dem Willen von Robert Lewandowski am Ende nachgeben. Der polnische Superstar wechselt vorbehaltlich letzter Formalitäten vom deutschen Rekordmeister zum FC Barcelona. Die Vertragslaufzeit vermelden die Katalanen nicht, es soll sich um einen Dreijahresvertrag handeln.

Dem Vernehmen nach erhalten die Bayern eine Ablöse von 45 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen für den Transfer des zweifachen Weltfußballers. In Katalonien wird Lewandowski seinen ersten Job als Fußballer außerhalb von Polen und Deutschland antreten.

Für den 33-Jährigen enden damit äußerst erfolgreiche acht Jahre an der Säbener Straße. In jedem Jahr bei den Bayern durfte der Torjäger am Ende der Saison die Meisterschale entgegennehmen, zudem gewann er die Champions League (2020) und zahlreiche weitere nationale und internationale Pokale.