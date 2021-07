Berghuis wechselt zu Ajax

Ajax Amsterdam sichert sich die Dienste von Steven Berghuis. Der niederländische Meister teilt mit, dass man sich mit Feyenoord Rotterdam grundsätzlich über den Transfer einig ist. Sollte der 29-Jährige den obligatorischen Medizincheck bestehen, wird er mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Ajax überweist dem Vernehmen nach insgesamt 5,5 Millionen Euro Ablöse nach Rotterdam.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Steven ist ein wichtiger niederländischer Spieler. Er hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und sich auch in der Nationalmannschaft etabliert. Es bot sich die Gelegenheit, ihn zu Ajax zu holen, und wir denken, dass wir seine Fähigkeiten gut nutzen können“, freut sich Sportdirektor Marc Overmars.

„Ich bin 29 Jahre alt, und es ist kein Geheimnis, dass ich den nächsten Schritt machen wollte“, begründet Berghuis seinen Wechsel, „für mich ist es wichtig, mich sportlich weiterzuentwickeln. Bei der Wahl meines neuen Klubs ging es mir neben meiner Entwicklung als Fußballer vor allem um die Kombination, um Trophäen zu spielen, in der UEFA Champions League zu spielen und mit der Nationalmannschaft auf dem Platz zu stehen. Bei Ajax denke ich, dass dies alles zusammenpasst.“

Dass der Kapitän von Feyenoord sich nach vier Jahren dem Erzrivalen Ajax anschließt, wird von niederländischen Medien als auch dem Fanlager kritisch gesehen. Mit 87 Treffern und 64 Assists in 199 Pflichtspielen hinterlässt der Rechtsaußen eine große Lücke in der Offensive. In der Eredivisie war Berghuis bereits für VVV-Venlo, AZ Alkmaar und Twente Enschede aktiv.