Heißes Gladbach-Gerücht | Falsches Spiel mit Bayern?

Hat Gladbach eine Chance?

Der Jugendakademie von Ajax Amsterdam ist mal wieder ein verheißungsvolles Juwel entsprungen. Rayane Bounida (20) spielt seit 2022 für den Eredivisie-Vertreter, in der laufenden Spielzeit gelang ihm der Durchbruch bei den Profis. Zehn Torbeteiligungen (zwei Treffer, acht Assists) sollen zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen haben, darunter angeblich auch Borussia Mönchengladbach.

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Dem niederländischen Portal ‚nieuws.marokko.nl‘ zufolge sind die Fohlen sogar konkret an dem offensiven Freigeist dran. Im Vergleich zu den Mitbewerbern um Real Madrid, den FC Barcelona und Tottenham Hotspur könnte Gladbach auf Anhieb mit regelmäßiger Spielzeit locken. Das ist aber wohl nicht das einzige Kriterium, das Bounida im Falle eines Klubwechsels berücksichtigen wird.

Blufft Paris?

Am kommenden Dienstag (21 Uhr) treffen der FC Bayern und Paris St. Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League aufeinander. Es wird ein ausgeglichener Schlagabtausch erwartet, in dem beide Schwergewichte womöglich auf einen Stammspieler verzichten müssen – oder? Den Münchnern steht Serge Gnabry (30) nicht zur Verfügung, PSG droht angeblich ein Ausfall von Mittelfeldstratege Vitinha (26). Die ‚Bild‘ ist sich aber nicht ganz sicher, ob ein Einsatz des Portugiesen tatsächlich auf der Kippe steht.

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Zumindest wirft das Boulevardblatt die Frage in den Raum, ob Paris in Bezug auf Vitinha „blufft“, um Bayern im Unklaren zu lassen. Der Leistungsträger laboriert an einer Fersenverletzung, eine konkrete Ausfallzeit haben die Franzosen aber nicht kommuniziert. In jedem Fall wird sich Bayern-Coach Vincent Kompany auf sämtliche Szenarien vorbereiten. Der Fokus liegt aber zunächst auf der heutigen Bundesligapartie (15:30 Uhr) gegen Mainz 05.