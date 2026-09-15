BVB: Book spricht über Couto-Ersatz

Bis zum Deadline Day konnte Borussia Dortmund keinen neuen Rechtsverteidiger finden. Sportdirektor Ole Book will bei ‚19:09 – der schwarzgelbe Talk‘ von den ‚Ruhr Nachrichten‘ und ‚Radio 91.2‘ nicht ausschließen, dass im Winter Versäumtes nachgeholt wird: „Ja, wir sind in der Breite aktuell nicht übermäßig besetzt, das ist sicher so. Aber ich glaube schon, dass wir verschiedene Optionen im Kader haben, die das zumindest phasenweise spielen können. Wir haben einige Spieler, die das sehr gut beherrschen. Deshalb ist vieles möglich. Es könnte aber auch sein, dass dafür zunächst noch ein Abgang nötig ist.“

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Da Niko Kovac keine Verwendung für Yan Couto (24) hatte, wurde der brasilianische Rechtsverteidiger nach Italien an Como 1907 ausgeliehen. In der Folge beschäftigte sich der BVB mit einigen potenziellen Nachfolgern. Bei Héctor Fort vom FC Barcelona war der BVB lange Zeit in der Pole Position, ging schließlich aber leer aus. Der 20-Jährige unterschrieb stattdessen bei Real Sociedad.