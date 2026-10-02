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Bundesliga

HSV: Muheim mit Wechsel-Klartext

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Miro Muheim im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Miro Muheim beschäftigt sich trotz seines auslaufenden Vertrags derzeit nicht konkret mit seiner Zukunft. Das erklärt der 28-jährige Linksverteidiger der ‚Bild‘: „Man muss schauen, wie es sportlich läuft. Danach kann man weiterschauen, wie es vielleicht weitergeht. Aber daran denke ich noch gar nicht.“ Im vergangenen Sommer war ein Wechsel zu einem anderen Klub nicht ausgeschlossen, am Ende entschied sich der Schweizer jedoch zunächst für einen Verbleib.

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„Ich bin jetzt fünf Jahre hier und klar schaut man da, ob und wie man sich möglicherweise verändern und den nächsten Schritt machen kann. Man weiß auch nicht, ob der Verein noch einen verkaufen möchte, bevor der Vertrag ausläuft. Meine Priorität war ein Wechsel aber nie. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin“, so Muheim, der seit seinem Wechsel vom FC St. Gallen zum Nordklub wettbewerbsübergreifend 159 Pflichtspiele für die Rothosen bestritten hat, in denen er 47 Torbeteiligungen sammelte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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