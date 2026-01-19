Entscheidende Phase: Rose öffnet Frankfurt die Tür

U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen bei Eintracht Frankfurt interimsweise die Leitung nach der Entlassung von Dino Toppmöller. Unterdessen fahnden die Verantwortlichen unter Hochdruck nach einem externen Nachfolger.

Die Anzeichen verdichten sich, dass Marco Rose den vakanten Posten antritt. Während er von der Eintracht bereits als Wunschlösung auserkoren wurde, hat der 49-Jährige selbst ebenfalls die Tür für eine Zusammenarbeit geöffnet haben, berichtet die ‚Bild‘. Die Verhandlungen zwischen den Parteien sollen sich in der entscheidenden Phase befinden.

Eigentlich habe Rose nicht geplant, in der laufenden Spielzeit einen neuen Job anzutreten, für die Herausforderung in der Bankenmetropole würde er jedoch eine Ausnahme machen. Ein Knackpunkt bleibt allerdings, dass der Fußballehrer noch bei Ex-Klub RB Leipzig unter Vertrag steht und die Hessen in der Theorie eine Ablöse an den Ligarivalen zu entrichten hätten.

Sollte eine Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Leipziger nun wider Erwarten nicht zustande kommen, hätten die Frankfurter zahlreiche Alternativen in der Hinterhand. Unter anderem stehen Xabi Alonso, Roger Schmidt, Edin Terzic, Sandro Schwarz, Matthias Jaissle und Tobias Strobl bei SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf der Shortlist.

Update (12:26 Uhr): Auf der heutigen Pressekonferenz ließ Krösche durchblicken: „Wir suchen einen Trainer, der eine gewisse Art von Fußball spielt: mutig, offensiv. Aber wir suchen natürlich auch jemanden, der in der Lage ist und die Bereitschaft hat, Spieler zu entwickeln.“