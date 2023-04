HSV: Reis kommentiert Klausel

Ludovit Reis gibt sich hinsichtlich seiner Ausstiegsklausel im Sommer gelassen. „Für mich ist entscheidend, dass wir in die Bundesliga kommen. Ich möchte das am liebsten mit dem HSV packen. Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt der Mittelfeldspieler der ‚Bild‘.

Verpasst der Hamburger SV erneut den Aufstieg, darf Reis für festgeschriebene fünf Millionen Euro wechseln. „Was im Sommer ist, darüber will ich noch nicht nachdenken. Ich gebe alles und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt, und danach sehen wir, was passiert“, so der 22-jährige Niederländer weiter. In der Bundesliga gibt es reges Interesse an Reis.

