Saison-Aus für Neymar

Der FC Santos muss im Abstiegskampf auf Superstar Neymar verzichten. Wie das brasilianische Portal ‚Globo‘ berichtet, hat sich der 33-Jährige am 19. November gegen Mirassol (1:1) eine Meniskusverletzung zugezogen und fällt mindestens bis zum Jahreswechsel aus. Weil die brasilianische Saison im Kalenderjahr gespielt wird, ist dies gleichbedeutend mit dem Saison-Aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neymar war erst Anfang des Jahres zu seinem Jugendklub zurückgekehrt, blieb jedoch mit nur vier Treffern in 17 Partien weit hinter den Erwartungen zurück. Für den dribbelstarken Angreifer ist dies bereits die vierte Verletzung in dieser Saison. Es ist unklar, ob Neymar nochmal für den FC Santos aufläuft, denn sein Vertrag läuft im Dezember aus und es ist noch keine Einigung in Sicht.