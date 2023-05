Hannover: Der Stand bei Dehm

Stefan Leitl hat sich zu einem möglichen Abschied von Jannik Dehm geäußert. Mit Blick auf den Rechtsverteidiger sagte der Coach von Hannover 96 im Rahmen einer Pressekonferenz: „Er wird keinen Blumenstrauß bekommen. Die Gespräche laufen. Es muss für alle Parteien passen – das ist klar. Aber wir sind mit Jannik in einem guten Austausch.“

Dehm spielt seit 2021 für die 96er. In der laufenden Saison stand der 27-Jährige bislang 19 Mal auf dem Platz, blieb gerade am Anfang der Saison jedoch auch mehrmals ohne Einsatz. In den vergangenen Wochen stand der Rechtsfuß allerdings vermehrt in der Startelf.

