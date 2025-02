Zu teuer: United will Casemiro loswerden

Bei Manchester United würde man offenbar gerne Casemiro von der Gehaltsliste streichen. Zuletzt wurde der 32-jährige Brasilianer zwar mit einer Rückkehr nach Brasilien in Verbindung gebracht, laut ‚Talksport‘ hat sich bislang aber noch kein Verein aus der Heimat des Sechsers bei den Red Devils gemeldet. Womöglich hat dies auch mit dem gewaltigen Gehalt des ehemaligen Nationalspielers zu tun.

Nach dem Abgang von Marcus Rashford soll Casemiro jetzt der Topverdiener im Kader sein. Umgerechnet 420.000 Pfund pro Woche kassiert der Ersatzspieler dem Vernehmen nach. Für einen Wechsel in die brasilianische Serie A müsste Casemiro dementsprechend wohl auf viel Geld verzichten. Sein Vertrag in Manchester ist noch bis 2026 gültig, Uniteds Minderheitseigner INEOS wäre dem Bericht zufolge aber sehr an einer vorzeitigen Trennung interessiert.