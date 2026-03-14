Wegen Lieberknecht: FCK-Boss lässt aufhorchen

Die Zukunft von Torsten Lieberknecht als Trainer des 1. FC Kaiserslautern ist weiterhin offen. Gegenüber der ‚Bild‘ weicht Sportdirektor Marcel Klos der Frage nach der Jobgarantie für Lieberknecht aus: „Es gibt für uns momentan keinen Grund, unruhig zu werden. Konstanz ist ein entscheidender Faktor, um langfristig erfolgreich zu sein. Ebenso wichtig ist es, die Situation stetig zu analysieren und zu bewerten.“ Laut dem Boulevardblatt steigt der Druck auf Lieberknecht weiter.

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Durchaus denkbar, dass die Entlassung bei einer Niederlage im morgigen (13:30 Uhr) Derby gegen den Karlsruher SC nur noch Formsache ist. Der Zweitligist hat in den vergangenen Wochen den Aufstieg wohl verspielt und muss mit einem weiteren Jahr im deutschen Unterhaus planen. Zu wenig für die Ansprüche in der Pfalz.