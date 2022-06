Salzburg holt neuen Stürmer

RB Salzburg rüstet sich für die Zukunft. Wie der österreichische Serienmeister mitteilt, kommt Karim Konaté von ASEC Mimosas aus der Elfenbeinküste.

Der 18-jährige Angreifer bindet sich bis 2027 an Salzburg und läuft in der kommenden Saison als Kooperationsspieler für den FC Liefering auf. Für ASEC traf Konaté in zwölf internationalen Spielen stolze zehnmal. Nun versucht er sich in Europa.