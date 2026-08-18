Per Leihe: Erneute Füllkrug-Rückkehr perfekt

Das ging schnell: Erst am Sonntag wurde öffentlich, dass sich Werder Bremen mit einer neuerlichen Rückkehr von Eigengewächs Niclas Füllkrug beschäftigt und nun ist der Deal bereits eingetütet.

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Wie die Grün-Weißen offiziell vermelden, wechselt der 33-Jährige per Leihe für eine Saison von West Ham United an die Weser zurück. Eine Kaufoption wurde nicht ausgehandelt. Der 24-fache Nationalspieler verzichtet dem Vernehmen nach in Bremen auf einen Teil seines Gehalts.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Transfer von Niclas umsetzen konnten. Fülle hat ein klares Commitment zu Werder abgegeben. Niclas kennt die Bundesliga und ist für uns in jedem Fall eine Soforthilfe. Wir wissen, dass die letzten beiden Jahre nicht ganz so verlaufen sind, wie er es sich vorgestellt hat, sind aber überzeugt, dass er seine Karriere bei Werder erfolgreich fortsetzen wird“, so Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer.

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Für Füllkrug ist es bereits die zweite Rückkehr zu seinem Ausbildungsklub. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Hammers im Sommer 2024 sucht der Rechtsfuß vergeblich nach seiner Form, die ihn zu Nominierungen für die WM 2022 und EM 2024 getragen hatte.

Viele hartnäckige Verletzungen standen ihm erst in London und dann bei seiner Leihe zum AC Mailand in der vergangenen Saison im Weg. In Bremen will Füllkrug zu alter Stärke zurückfinden und sich wieder für die Nationalmannschaft empfehlen.