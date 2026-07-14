Gespräche laufen: Köln will Offensiv-Juwel

Der 1. FC Köln blickt auf der Suche nach neuen Offensivkräften in die polnische Ekstraklasa. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist erste Gespräche hinsichtlich eines Transfers von Marcel Regula geführt. Konkrete Verhandlungen habe es allerdings noch nicht gegeben.

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Der 19-Jährige war bei seinem Klub Zaglebie Lubin in der vergangenen Saison einer der überzeugenden Akteure und steuerte sieben Tore und fünf Vorlagen in 32 Spielen bei. Der polnische U21-Nationalspieler, der alle Offensivpositionen bekleiden kann, steht in Lubin noch bis 2028 unter Vertrag.