Fortuna: Allofs macht Schluss

Klaus Allofs wird sein Amt als Vorstand für Sport & Kommunikation bei Fortuna Düsseldorf mit Vertragsende 2026 zur Verfügung stellen. Dies hat Allofs nach Vereinsangaben am Dienstag in einem Gespräch der Aufsichtsratsspitze mitgeteilt. Allofs war im September 2020 in den Vorstand des Zweitligisten berufen worden.

„Fortuna steht vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, Klarheit zu schaffen“, begründet Allofs seinen Entschluss. Björn Borgerding, Aufsichtsratsvorsitzender der Düsseldorfer, erklärt: „Klaus Allofs hat in den letzten Jahren die Transfererlöse, die Nachwuchsförderung und die sportlichen Strukturen unseres Vereins auf eine neue Ebene geführt. Für diese hervorragende Arbeit sind wir Klaus sehr dankbar. Leider haben wir aktuell eine negative Entwicklung und respektieren seine Entscheidung.“