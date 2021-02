Lingard: West Ham erwägt Festverpflichtung

David Moyes will nicht ausschließen, dass West Ham United im Sommer Jesse Lingard festverpflichtet. „Die Situation ist die, dass Jesse eine gute Chance bekommt, sich West Ham United anzuschauen und sich Gedanken machen kann, was er von uns hält und ob er uns mag. Umgekehrt bekommen wir die Chance, uns Jesse anzuschauen und zu entscheiden, was wir in fünf, sechs Monaten tun wollen“, erklärte der Trainer der Hammers auf einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lingard war Ende Januar von Manchester United auf Leihbasis nach London gewechselt. Gleich in seinem Debüt für West Ham beim 3:1 gegen Aston Villa traf der 28-Jährige doppelt. Moyes schwärmte: „Er ist jetzt erwachsener und erreicht langsam den Höhepunkt seiner Karriere. Er möchte gut spielen und er möchte auf dem Platz stehen. Wir dürfen jetzt nicht übertreiben, aber wir sind offensichtlich sehr zufrieden mit ihm.“