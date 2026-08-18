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Bundesliga

FC Bayern: Spannende Entwicklung um Palhinha

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
João Palhinha im Bayern-Training @Maxppp

Aston Villa glaubt wohl weiterhin an eine Verpflichtung von João Palhinha (31). Das ist einem Bericht von ‚The Athletic‘ zu entnehmen. Dem in der Regel gut informierten Fachportal zufolge haben die Villans die Verhandlungen über einen Transfer des Sechsers vom FC Bayern erneut aufgenommen.

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Erst kürzlich ließ FCB-Sportvorstand Max Eberl durchblicken, dass man keine Einigung mit Villa finden wird. Hintergrund ist, dass die Münchner auf einen sofortigen Verkauf des Portugiesen drängen, während die Engländer auf eine Leihe samt Kaufoption aus sind. Ebenfalls im Rennen um Palhinha befinden sich Newcastle United sowie Benfica Lissabon.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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