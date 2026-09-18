FC Bayern: Laimer muss pausieren

Der FC Bayern muss beim heutigen Heimspiel gegen Union Berlin (20:30 Uhr) auf Rechtsverteidiger Konrad Laimer (29) verzichten. Der Österreicher hat sich nach Vereinsangaben eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen.

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ℹ️ Konrad Laimer fällt gegen Union Berlin aus



Konrad Laimer steht dem FC Bayern im heutigen Heimspiel der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige hat sich eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. — FC Bayern München (@FCBayern) September 18, 2026

Mit welcher Ausfallzeit Laimer zu rechnen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die Mitteilung des Rekordmeisters lässt darauf schließen, dass Trainer Vincent Kompany relativ zeitnah wieder auf Laimer zurückgreifen kann. Die ersten beiden Partien in der Länderspielpause verpasst der Rechtsfuß aber nach Angaben des österreichischen Verbands.