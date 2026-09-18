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Bundesliga

FC Bayern: Laimer muss pausieren

von Tobias Feldhoff
1 min.
Laimer schaut neutral @Maxppp

Der FC Bayern muss beim heutigen Heimspiel gegen Union Berlin (20:30 Uhr) auf Rechtsverteidiger Konrad Laimer (29) verzichten. Der Österreicher hat sich nach Vereinsangaben eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen.

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Mit welcher Ausfallzeit Laimer zu rechnen hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die Mitteilung des Rekordmeisters lässt darauf schließen, dass Trainer Vincent Kompany relativ zeitnah wieder auf Laimer zurückgreifen kann. Die ersten beiden Partien in der Länderspielpause verpasst der Rechtsfuß aber nach Angaben des österreichischen Verbands.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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