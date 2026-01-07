Menü Suche
Drewes: BVB-Wechsel „auf jeden Fall nicht bereut“

von Remo Schatz - Quelle: Ruhr Nachrichten
Patrick Drewes im BVB-Training @Maxppp

Obwohl Patrick Drewes bei Borussia Dortmund ein Reservistendarsein fristet, blickt er positiv auf seinen Sommerwechsel zurück. Wie er den ‚Ruhr Nachrichten‘ verrät, hat er den Transfer zum BVB „auf jeden Fall nicht bereut“.

Drewes hatte den VfL Bochum hinter sich gelassen und sich den Dortmundern angeschlossen. Dort ist er hinter Gregor Kobel (28) und Alexander Meyer (34) die klare Nummer drei und wartet noch auf sein BVB-Debüt. Dennoch sieht er viel Positives in Dortmund und in der täglichen Trainingsarbeit mit Topspielern. „Da möchte ich schon was für mich mitnehmen“, so der 32-Jährige.

