Drewes: BVB-Wechsel „auf jeden Fall nicht bereut“

Obwohl Patrick Drewes bei Borussia Dortmund ein Reservistendarsein fristet, blickt er positiv auf seinen Sommerwechsel zurück. Wie er den ‚Ruhr Nachrichten‘ verrät, hat er den Transfer zum BVB „auf jeden Fall nicht bereut“.

Drewes hatte den VfL Bochum hinter sich gelassen und sich den Dortmundern angeschlossen. Dort ist er hinter Gregor Kobel (28) und Alexander Meyer (34) die klare Nummer drei und wartet noch auf sein BVB-Debüt. Dennoch sieht er viel Positives in Dortmund und in der täglichen Trainingsarbeit mit Topspielern. „Da möchte ich schon was für mich mitnehmen“, so der 32-Jährige.