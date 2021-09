Henry für Koeman?

Beim FC Barcelona kocht die Gerüchteküche bezüglich der Trainerfrage. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist auch Thierry Henry ein Kandidat auf die Nachfolge von Ronald Koeman. Der ehemalige Torjäger ist aktuell Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dort assistiert er dem Spanier Roberto Martínez, der wiederum als einer der Favoriten bei Barça gilt. Auch Xavi Hernández, der derzeit bei Al-Sadd SC in Katar als Trainer arbeitet, sowie Ex-Bundestrainer Joachim Löw werden gehandelt. Noch aber steht Koeman in Barcelona an der Seitenlinie. Eine erneute Bewährungsprobe erhält der Niederländer heute (22 Uhr) gegen den FC Cádiz.