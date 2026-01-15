Kanté lehnt Mega-Angebot ab

N’Golo Kanté wird seinen Vertrag bei Al Ittihad aller Voraussicht nach nicht verlängern. Wie Yagiz Sabuncoglu berichtet, hat der Franzose eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre ausgeschlagen. Der angebotene Kontrakt hätte dem 34-Jährigen ein jährliches Nettogehalt in Höhe von 28 Millionen Euro und vier Millionen Euro an Boni eingebracht.

Kanté hat sich stattdessen für einen Wechsel zu Fenerbahce entschieden und bereits eine Einigung mit dem türkischen Spitzenklub getroffen. Die Istanbuler treffen sich am morgigen Freitag mit den Verantwortlichen von Al Ittihad, um den Transfer des Mittelfeldspielers zu finalisieren. Der Vertrag des Weltmeisters in der Wüste läuft im Sommer aus.