Sportlich geht es bei Eintracht Frankfurt aktuell wieder bergauf. In der Liga folgten auf den wichtigen Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) eine knappe Niederlage nach ansprechender Leistung gegen Borussia Dortmund (0:1) und der Pokalerfolg gegen den Hamburger SV (3:1) am gestrigen Dienstagabend.

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Im Hintergrund läuft die Suche nach einem neuen Sportvorstand weiter, der die Mannschaft in den kommenden Transferfenstern verstärken soll. In den vergangenen Wochen wurde eine ganze Reihe an Kandidaten gehandelt, laut ‚Sky‘ haben sich nun zwei Favoriten herauskristallisiert.

Dem Vernehmen nach war bisher Ex-Kapitän Christoph Spycher die Wunschlösung der SGE-Bosse, doch der Sportvorstand der BSC Young Boys hat sich laut dem Bezahlsender am heutigen Mittwochvormittag endgültig gegen einen Wechsel an den Main entschieden.

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Wen sollte Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Markus Krösche installieren? Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) Marcel Schäfer (RB Leipzig) Einen anderen Kandidaten (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die aussichtsreichsten Kandidaten sind demzufolge Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Marcel Schäfer (RB Leipzig). Mit ersterem gab es laut ‚Sky‘ bereits konkrete Gespräche, die der neue Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann und der Aufsichtsrat der Hessen geführt haben.

Die finale Auswahl stehe kurz bevor und wird vom Aufsichtsrat getroffen. Das bestätigte am Sonntag auch Hellmann, der von einer „schnellen Entscheidung“ sprach, damit der Verein in Hinblick auf die kommenden Monate handlungsfähig ist.