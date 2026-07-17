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Weltmeisterschaft

Brisante Tuchel-Klausel enthüllt

von Simon Martis - Quelle: The Athletic
Thomas Tuchel WM26 @Maxppp

Thomas Tuchel hätte seinen Posten als englischer Nationaltrainer bei einem frühen WM-Aus womöglich räumen müssen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, enthielt der Vertrag des 52-Jährigen eine Klausel, die bei einem Ausscheiden in der Gruppenphase, im Sechzehntel- oder Achtelfinale beiden Parteien die Möglichkeit zu einer vorzeitigen Trennung ermöglicht hätte.

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Trotz des Aus im Halbfinale gegen Argentinien und der anschließenden Kritik an seinen Wechseln und taktischen Entscheidungen droht Tuchel daher keine unmittelbare Konsequenz. Ohnehin war bereits zuvor berichtet worden, dass der frühere Bayern-Coach auch nach der Weltmeisterschaft im Amt bleiben soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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