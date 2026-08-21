BVB bestätigt 21-Millionen-Verlust

Borussia Dortmund muss im Geschäftsjahr 2025/26 einen herben Verlust hinnehmen. „73 Punkte von Borussia Dortmund in der Bundesliga sind ein dickes Brett. Aber in der Champions League und im Pokal haben wir die Erwartungen sportlich und finanziell nicht erfüllt. Wir haben am Ende über 21 Millionen Euro Verlust gemacht, die sich am Ende zwar einfach erklären lassen – Erklärungen sind am Ende aber nichts wert, wenn man daraus nicht die richtigen Ableitungen vornimmt“, erklärte CEO Carsten Cramer auf einer Pressekonferenz.

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Der genaue Verlust belaufe sich auf 21,7 Millionen Euro. Im DFB-Pokal scheiterte der BVB im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1), in der Champions League war nach dem blamablen Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (1:4) in der Zwischenrunde Schluss. Auch zahlreiche Abfindungen – unter anderem an Sebastian Kehl und Sven Mislintat – beeinflussten die Zahlen negativ.