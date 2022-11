Salzburg-Boss bestätigt Okafor-Pläne

Noah Okafor dürfte für RB Salzburg im Januar kaum zu halten sein. Diese Ansicht teilt auch Sportdirektor Christoph Freund, der bei der Sendung ‚Talk und Tore‘ auf ‚Sky Austria‘ erklärte: „Ich glaube, dass am Transfermarkt ein bisschen mehr passieren wird als die letzten Jahre. Okafor ist letztes Jahr so richtig durchgestartet. Ich hoffe, dass er eine gute Weltmeisterschaft spielt, dann kann die Aktie Noah Okafor sehr interessant werden. Ich schließe es nicht aus.“

Okafor erzielte in der laufenden Saison zehn Tore in 22 Pflichtspielen, unter anderem auch drei davon in der Champions League. Interesse an dem 22-jährigen Schweizer bekundet in erster Linie der AC Mailand. Dem Vernehmen nach fordern die Salzburger allerdings zwischen 30 und 40 Millionen Euro Ablöse für Okafor, der noch bis 2024 an die Österreicher gebunden ist.