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Bundesliga

U21: Drei Neue für Di Salvo

von Dominik Sandler
1 min.
Antonio di Salvo @Maxppp

Die deutsche U21 muss gleich drei Spieler aufgrund von Verletzungen nachnominieren. Maurice Krattenmacher (21/SV Elversberg) und Kofi Amoako (21/Hamburger SV) könnten ihre Debüts feiern, außerdem ist auch Tom Rothe (22/Union Berlin) jetzt dabei. Das Trio wurde verspätet eingeladen, da Lukas Ullrich (22/Borussia Mönchengladbach), Mika Baur (22/Celtic Glasgow) und Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg) kurzfristig verletzt ausfallen.

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Rothe kommt insgesamt bereits auf neun Spiele für die U21, benötigt im Gegensatz zu Krattenmacher und Amoako also keine Eingewöhnungszeit. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag (18 Uhr) in Essen auf Belgien, vier Tage später wartet am Dienstag, 17. November, um 18 Uhr dann die Partie bei Kroatien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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