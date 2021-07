Bayern verleiht Timossi Andersson erneut

Der FC Bayern hat Alex Timossi Andersson ein weiteres Mal verliehen. Wie Austria Klagenfurt mitteilt, bleibt der 20-jährige Flügelspieler für die kommende Spielzeit in Österreich. Schon die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Timossi Andersson bei der Austria.

Mit dem Klub stieg der Schwede in die erste österreichische Liga auf. Dazu trug er vier Tore und vier Assists in 15 Zweitligaspielen bei. 2018 war Timossi Andersson in die Jugendabteilung der Bayern gewechselt. Bei den Profis spielte er noch keine Rolle.