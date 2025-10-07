„Deshalb bin ich hier“: Diomandes großes Ziel mit RB

Yan Diomande hat die Gründe für seinen Wechsel zu RB Leipzig dargelegt. Im Rahmen eines Interviews mit ‚Transfermarkt.de‘ erklärt der 18-jährige Ivorer: „Ich wollte den nächsten Schritt machen, von einem kleineren Team zu einem größeren Team wechseln. Ich habe mit dem Sportdirektor und dem Trainer gesprochen. Wir hatten einige sehr gute Gespräche. Sie haben mich von dem Projekt überzeugt. Sie wollen mit jungen Spielern arbeiten, die mehr Qualität und Energie mitbringen. Für mich war es die beste Option, hierherzukommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Diomande wechselte im Sommer für 20 Millionen Euro vom spanischen Klub CD Leganés nach Sachsen. Der Flügelflitzer, dessen Vertrag bis 2030 datiert ist, hat große Ziele mit Leipzig. „Unser Ziel ist es, uns für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Wir haben eine junge Mannschaft, in der es diesen Sommer viele Veränderungen gab. Mein oberstes Ziel ist jedoch nach wie vor die Champions League. Ich bin nach Leipzig gekommen, um in der Champions League zu spielen. Deshalb bin ich hier“, betont Diomande.