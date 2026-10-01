Mit zwölf Torbeteiligungen avancierte Jakub Kaminski in der vergangenen Spielzeit zum Leistungsträger beim 1. FC Köln und spielte sich in den Fokus von Benfica Lissabon. Der portugiesische Traditionsklub legte letztendlich 17 Millionen Euro für den 24-Jährigen auf den Tisch. In Lissabon wartet der polnische Nationalspieler jedoch noch auf den Durchbruch und durfte erst in drei Pflichtspielen von Beginn an ran.

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Beim 1. FC Köln behält man die Entwicklung von Kaminski daher genau im Auge. Wie die ‚Bild‘ berichtet, denkt man bei den Geißböcken über eine Blitz-Rückkehr des Polen nach. Ein fester Transfer ist aufgrund der im Sommer gezahlten Ablösesumme zwar unrealistisch, eine Leihe im Winter stellt für den FC jedoch ein denkbares Szenario dar. Ob Benfica überhaupt Interesse daran hat, das Kapitel Kaminski vorzeitig zu unterbrechen, ist allerdings fraglich.

Wenn der schnelle Mittelfeldspieler die Schuhe für die Adler schnüren darf, überzeugt er mit guten Leistungen. In lediglich 316 Spielminuten erzielte Kaminski ein Tor und bereitete zwei weitere vor. Sein Vertrag in Portugal ist noch bis 2031 datiert.