Bericht: Ronaldo vor Einigung mit neuem Klub

Bei der Weltmeisterschaft in Katar zeigt Cristiano Ronaldo, dass er nach wie vor auf höchstem Niveau den Unterschied machen kann. Was seine Vereinskarriere betrifft, wird der 37-Jährige künftig aber sportlich offenbar einen Gang zurückschalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Marca‘ berichtet, steht CR7 vor der Unterschrift beim Al Nassr FC. Die Einigung zwischen dem saudi-arabischen Klub und dem portugiesischen Superstar stehe kurz bevor. Was Ronaldo mit dem Klubwechsel an sportlichem Prestige verliert, holt er offenbar auf finanzieller Seite wieder rein. Laut ‚Marca‘ wird er beim Klub aus Riad für zweieinhalb Jahre unterschreiben. Pro Saison winken ihm dabei insgesamt 200 Millionen Euro – also inklusive Bildrechte und Werbeeinnahmen.

Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien wird durch seine Vertragsauflösung bei Manchester United ermöglicht. An die Red Devils war er eigentlich noch bis Saisonende gebunden, spätestens nach dem skandalösen Interview des 37-Jährigen, in dem er Trainer Erik ten Hag und den Verein attackierte, war das Tischtuch zerschnitten. Die Trennung war folgerichtig. Künftig wird er nun offenbar in der Wüste auf Torejagd gehen.