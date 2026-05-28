M’gladbach: Die Details zur Nicolas-Klausel

Bei Borussia Mönchengladbach darf man sich nicht zu sicher sein, dass Moritz Nicolas (28) auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Die Ausstiegsklausel in seinem bis 2029 datierten Vertrag liegt nach Informationen von ‚Sky‘ bei zehn bis 15 Millionen Euro und kann von den Top5 der Bundesliga sowie zu teureren Konditionen von Teams aus der Premier League gezogen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit hatte Aston Villa bei Nicolas angeklopft, wirklich konkret wurde es allerdings bislang nicht. In sportlicher Hinsicht ist der gebürtige Gladbecker bei der Borussia eigentlich unverzichtbar, Neuzugang Daniel Batz (35) soll in der kommenden Saison als Backup fungieren.