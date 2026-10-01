Jürgen Klopp will im heutigen Nations League-Spiel in München gegen Serbien (20:45 Uhr) seinen ersten Sieg als Bundestrainer einfahren. In der Startelf setzt er dabei auf zwei Debütanten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Tor darf erstmals Jonas Urbig (FC Bayern) ran, der bei der WM in Nordamerika nur als Trainingstorhüter dabei war. Außerdem debütiert überraschend Derry Scherhant vom SC Freiburg.

Viele etablierte Kräfte wie Joshua Kimmich oder Jonathan Tah (beide FC Bayern) sind bereits vom DFB-Team abgereist. Andere wie Jamal Musiala (FC Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) fallen verletzt aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

So startet das DFB-Team gegen Serbien

So startet Serbien