UEFA Nations League
Offizielle Startelf: Klopp bringt zwei Debütanten
Im Laufe des heutigen Donnerstags waren schon einige Infos zur deutschen Startelf gegen Serbien (20:45 Uhr) durchgesickert. Jetzt ist die offizielle Aufstellung bekannt.
3 min.
@Maxppp
Jürgen Klopp will im heutigen Nations League-Spiel in München gegen Serbien (20:45 Uhr) seinen ersten Sieg als Bundestrainer einfahren. In der Startelf setzt er dabei auf zwei Debütanten.
Unter der Anzeige geht's weiter
Im Tor darf erstmals Jonas Urbig (FC Bayern) ran, der bei der WM in Nordamerika nur als Trainingstorhüter dabei war. Außerdem debütiert überraschend Derry Scherhant vom SC Freiburg.
Viele etablierte Kräfte wie Joshua Kimmich oder Jonathan Tah (beide FC Bayern) sind bereits vom DFB-Team abgereist. Andere wie Jamal Musiala (FC Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) fallen verletzt aus.
Unter der Anzeige geht's weiter
So startet das DFB-Team gegen Serbien
So startet Serbien
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden