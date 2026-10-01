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UEFA Nations League

Offizielle Startelf: Klopp bringt zwei Debütanten

Im Laufe des heutigen Donnerstags waren schon einige Infos zur deutschen Startelf gegen Serbien (20:45 Uhr) durchgesickert. Jetzt ist die offizielle Aufstellung bekannt.

von Lukas Hörster
3 min.
Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft @Maxppp
Deutschland Serbien

Jürgen Klopp will im heutigen Nations League-Spiel in München gegen Serbien (20:45 Uhr) seinen ersten Sieg als Bundestrainer einfahren. In der Startelf setzt er dabei auf zwei Debütanten.

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Im Tor darf erstmals Jonas Urbig (FC Bayern) ran, der bei der WM in Nordamerika nur als Trainingstorhüter dabei war. Außerdem debütiert überraschend Derry Scherhant vom SC Freiburg.

Viele etablierte Kräfte wie Joshua Kimmich oder Jonathan Tah (beide FC Bayern) sind bereits vom DFB-Team abgereist. Andere wie Jamal Musiala (FC Bayern), Kai Havertz (FC Arsenal) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) fallen verletzt aus.

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So startet das DFB-Team gegen Serbien

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So startet Serbien

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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