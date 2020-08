Pedro wechselt zur AS Rom

Die AS Rom hat sich auf dem Transfermarkt verstärkt. Wie die Giallorossi mitteilen, hat man Pedro unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Spanier unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2023. Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein Arbeitspapier beim FC Chelsea ausgelaufen war.

„Es ist ein Privileg für uns, einen Spieler von Pedros Qualität in der AS Rom-Familie willkommen heißen zu können“, erklärt Geschäftsführer Guido Fienga, „wir haben die Hoffnung, dass er seiner außerordentlichen Liste von Auszeichnungen bei der AS Rom noch einige weitere hinzufügen kann.“

Insgesamt fünf Jahre spielte Pedro im Trikot der Blues, 206 Mal stand er insgesamt auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison waren es immer noch 23 Pflichtspieleinsätze. Nun soll er bei der Roma auf den Flügeln wirbeln.