Nick Woltemade (24) ist am Rande des Spiels von Juventus Turin gegen die SSC Neapel (2:0) geehrt worden. Der von Newcastle United ausgeliehene Angreifer wurde etwas überraschend von den Vereinsmitgliedern der Alten Dame zum Spieler des Monats Oktober gewählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurios: Auf sein erstes Serie A-Tor wartet der DFB-Nationalspieler bislang vergeblich. Dafür stehen in drei Europa League-Partien drei Treffer und eine Vorlage zu Buche. Während Woltemade in den vergangenen Wochen regelmäßig Kritik von der italienischen Presse einstecken musste, sehen die Juve-Fans seine bisherige Leistung offenbar weitaus positiver.