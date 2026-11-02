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Serie A

Überraschende Auszeichnung für Woltemade

von Fabian Ley
1 min.
Nick Woltemade bejubelt seinen Treffer für Juventus Turin @Maxppp

Nick Woltemade (24) ist am Rande des Spiels von Juventus Turin gegen die SSC Neapel (2:0) geehrt worden. Der von Newcastle United ausgeliehene Angreifer wurde etwas überraschend von den Vereinsmitgliedern der Alten Dame zum Spieler des Monats Oktober gewählt.

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🗳️Il miglior giocatore ⚪️⚫️ del mese di ottobre è Nick Woltemade 👏🏻

@EASPORTSFC @easportsfcit
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Kurios: Auf sein erstes Serie A-Tor wartet der DFB-Nationalspieler bislang vergeblich. Dafür stehen in drei Europa League-Partien drei Treffer und eine Vorlage zu Buche. Während Woltemade in den vergangenen Wochen regelmäßig Kritik von der italienischen Presse einstecken musste, sehen die Juve-Fans seine bisherige Leistung offenbar weitaus positiver.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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