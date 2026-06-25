Rani Khedira wird Union Berlin in diesem Sommer nicht in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen. Laut ‚Bild‘ ist der Wechsel des 32-Jährigen endgültig vom Tisch, nachdem sich Spieler und Klub vertraglich nicht einigen konnten. Über mehrere Wochen hatte der tunesische WM-Fahrer mit einem Wechsel zu den Fohlen kokettiert.

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Nach dem Turnier wird Khedira voraussichtlich wieder bei Union auf der Matte stehen, wo er seit seinem Wechsel vom FC Augsburg 185 Pflichtspiele bestritten hat und einer der wichtigsten Führungsspieler ist. Der Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2027.