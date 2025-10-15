Barça: Flick verhinderte Raphinha-Abgang

Für Raphinha (28) vom FC Barcelona war ein Wechsel nach Saudi-Arabien eine überaus realistische Option. „Ich spiele seit meinem 15. Lebensjahr Fußball und habe überall gute und schlechte Zeiten erlebt, sodass ich irgendwann zu dem Schluss kam, dass es an der Zeit war, mich um mich selbst und meine Familie zu kümmern“, leitet der Brasilianer gegenüber ‚ESPN‘ ein und geht ins Detail: „Das Angebot aus Saudi-Arabien war für mich sehr verlockend. Es hätte nicht nur mein Privatleben verbessert, sondern auch das meiner Eltern, meines Sohnes, vieler Menschen.“

Dass Raphinha nach wie vor für Barça aufläuft, liegt vor allem an seinem Trainer: „Natürlich haben wir darüber nachgedacht, Barcelona zu verlassen. Ich dachte, es wäre vielleicht an der Zeit zu gehen, aber dann haben wir mit Flick gesprochen, zuerst am Telefon und dann zu Beginn der Vorsaison, und er hat mich überzeugt, zu bleiben. Ich bin froh, dass er das getan hat.“