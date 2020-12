Jetzt doch: Würzburg - Darmstadt soll stattfinden

Obwohl die Würzburger Kickers aufgrund eines positiven Corona-Falls und entsprechenden Quarantäne-Anordnungen stark gebeutelt sind, muss das Team nun offenbar doch am morgigen Samstag beim SV Darmstadt 98 antreten. Wie die Würzburger ‚Main-Post‘ berichtet, hat das dortige Gesundheitsamt vier der 14 angeordneten Quarantäne-Verordnungen aufgehoben. Trainer Bernhard Trares stehen deshalb nun offiziell 17 Profis zur Verfügung. Laut der derzeitig gültigen DFL-Verordnung reichen 16 Profis für eine Spielansetzung aus.

Aufgrund von anderen Verletzungen kann der Trainer derzeit aber nur auf zwölf Feldspieler bauen. Vor wenigen Tagen wurde eine Physiotherapeut der Kickers positiv auf Corona getestet, weswegen eine Vielzahl von Klubfunktionären und Spielern vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden. Die Spiele am vergangenen Mittwoch gegen den FC St. Pauli sowie die morgige Partie in Darmstadt wurden deswegen gestrichen. Aufgrund der veränderten Lage wird das Spiel am Böllenfalltor nun offenbar doch stattfinden.