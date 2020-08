Hummels: BVB „mehr als ein Ausbildungsverein“

Mats Hummels (31) ist glücklich darüber, dass Jadon Sancho auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen wird. „Ich sehe es weniger als Zeichen an die Konkurrenz als an uns selbst. Dass wir mittlerweile auch in der Lage sind, solche Spieler halten zu können, dass der BVB mehr ist als nur ein Ausbildungsverein. Das ist auch eine positive Entwicklung“, freut sich der Innenverteidiger im Interview mit der Bild.

Dass Sancho bleibt, sei „enorm wichtig“, so Hummels, „Jadon ist ein absoluter Ausnahmefußballer, ein zentraler Baustein dieser Mannschaft. Die Qualitäten, die er hat, haben nicht viele auf der Welt. Wenn er es schafft, diese noch konstanter abzurufen, dann gibt es für ihn keine Grenzen.“