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Schnäppchen: Sow zurück in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball
Djibril Sow (l.) im Trikot des FC Sevilla @Maxppp

Der ehemalige Frankfurter Djibril Sow (29) könnte im Sommer zurück nach Deutschland wechseln. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, „verdichten sich die Anzeichen“, dass der Mittelfeldmotor sein Comeback in der Bundesliga gibt. Beim FC Sevilla besitze der Schweizer eine Ausstiegsklausel im einstelligen Millionenbereich.

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Im vergangenen Sommer war unter anderem der VfB Stuttgart interessiert. Bei den Andalusiern ist Sow gesetzter Stammspieler und wichtiges Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Vertraglich ist er noch bis 2029 an Sevilla gebunden. Vor drei Jahren hatten die Spanier zehn Millionen Euro an die SGE überwiesen.

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