Hannover 96 verdient beim vorgestern offiziell verkündeten Wechsel von Noel Aseko mit. Für den Fall, dass der FC Bayern die Rückkaufoption zieht und den 20-Jährigen sofort weiterverkauft, hat der damalige Geschäftsführer Sport Marcus Mann laut der ‚Bild‘ eine Weiterverkaufsklausel ausgehandelt. Da dieses Szenario nun eingetreten ist, darf sich der Zweitligist demzufolge über rund 950.000 Euro freuen.

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Für kolportierte zwölf Millionen Euro ist Aseko vom Rekordmeister zu Eintracht Frankfurt gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat. Hannover hatte zunächst die eine Million Euro teure Kaufoption für den Mittelfeldmann gezogen, die Münchner daraufhin die Rückkaufklausel von 2,5 Millionen Euro. Letztendlich stehen für die 96er also fast 2,5 Millionen Euro Gewinn zu Buche.