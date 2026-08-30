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2. Bundesliga

Schalke findet Leihklub für Gomis

von Dominik Schneider - Quelle: WAZ
Christian Gomis (l.) und Moussa Sylla (r.) applaudieren den Fans nach Abpfiff @Maxppp

Die Zeit von Christian Gomis im königsblauen Trikot findet wohl zeitnah ein Ende. Nach Informationen der ‚WAZ‘ wird der Stürmer von FC Schalke 04 an CD Teneriffa verliehen. Der spanische Zweitligist sichert sich dem Bericht zufolge auch eine Kaufoption für den 26-Jährigen.

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Im Sommer 2025 war Gomis für 1,5 Millionen Euro vom FC Winterthur nach Gelsenkirchen gewechselt. Zu seiner Form fand er seither nie. Lediglich ein Tor und eine Torvorlage stehen in 19 Pflichtspieleinsätzen für den Senegalesen zu Buche.

veröffentlicht am
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