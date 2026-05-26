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Bundesliga

Schalke: Mega-Abfindung für Manga

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Ben Manga auf der Trainerbank @Maxppp

Schalke 04 beendet das Kapitel Ben Manga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde der Vertrag mit dem Funktionär aufgelöst. Ein teurer Spaß für die Knappen, wie der Bezahlsender ausführt: Manga kassiert demnach „eine gut siebenstellige Abfindung“.

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Manga hatte vor knapp zwei Jahren als Direktor Profifußball und Scout auf Schalke angeheuert. Im September dieses Jahres wurde der umstrittene Kaderplaner durch den neuen Sportvorstand Frank Baumann freigestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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