Schalke: Mega-Abfindung für Manga

Schalke 04 beendet das Kapitel Ben Manga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde der Vertrag mit dem Funktionär aufgelöst. Ein teurer Spaß für die Knappen, wie der Bezahlsender ausführt: Manga kassiert demnach „eine gut siebenstellige Abfindung“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manga hatte vor knapp zwei Jahren als Direktor Profifußball und Scout auf Schalke angeheuert. Im September dieses Jahres wurde der umstrittene Kaderplaner durch den neuen Sportvorstand Frank Baumann freigestellt.