Überraschung: Last-Minute-Transfer beim FC Augsburg

Die heiße Transferphase ist längst vorüber, trotzdem schließen noch einige Märkte heute ihre Pforten. Beim FC Augsburg bahnt sich kurz vor Ladenschluss noch ein Abgang an.

von Dominik Schneider - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Manuel Baum freut sich nach dem Sieg @Maxppp

Um Mitternacht schließt in der Schweiz das Transferfenster. Zugänge können noch registriert werden, in den meisten anderen Ligen sind die Märkte längst geschlossen. Nutznießer könnte nun der FC Augsburg sein. Der Bundesligist wird offenbar noch einen Spieler los.

Nach Informationen des Journalisten Christopher Michel von ‚Absolut Fussball‘ steht Samuel Essende vor einem Wechsel zum BSC Young Boys. Details zum Deal oder Transfermodell werden nicht überliefert. In der Fuggerstadt ist der 28-jährige Franzose nicht erste Wahl.

Lediglich 14 Einsätze in der Bundesliga stehen in der laufenden Saison für den wuchtigen Mittelstürmer zu Buche. Bei 404 Einsatzminuten reichte es für Essende nur zu einem Treffer gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:4) am vierten Spieltag.

