Marseille - Frankfurt: So seht ihr die Champions League-Partie live

Eintracht Frankfurt ist nach der 0:3-Heimniederlage im ersten Champions League-Spiel der Vereinshistorie gegen Sporting Lissabon auf Wiedergutmachung aus. Die Adler sind zu Gast bei Olympique Marseille in Frankreich. Beide Fanlager sind für tolle Stimmung bekannt. Interessant wird wieder sein, auf wen Eintracht-Trainer Oliver Glasner auf der Rechtsverteidiger-Position setzt, da dort zurzeit alle bewährten Stammkräfte verletzt sind. Wollen sich die Hessen eine Chance aufs Weiterkommen sichern, so ist man eigentlich zum Punkten verdammt.

Marseille gegen Frankfurt live im TV und im Live-Stream

Das Duell der beiden Teams findet am heutigen Mittwoch, den 13. September statt. Es wird live und exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Der Livestream zum Spiel kann sowohl im Browser als auch in der DAZN-App aufgerufen werden. Anpfiff in Marseille ist um 21 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Marseille und Frankfurt weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.