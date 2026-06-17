Wer bei Borussia Dortmund im Verlauf des Sommers kommt und wer gehen muss, wird sich noch zeigen. Bei einigen Personalien deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an, wohin die Reise geht. In den Fällen von Ramy Bensebaini (31) und Marcel Sabitzer (32) soll noch abgewartet werden. Gespräche über neue Verträge sind vorerst nicht anberaumt. Bei einem Trio sieht das anders aus.

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Laut der ‚Sport Bild‘ plant der BVB, zeitnah die Verhandlungen über Vertragsverlängerungen mit Julian Ryerson zu eröffnen. Der 28-jährige Norweger, der aktuell mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt, schraubte mit 15 Torvorlagen in der Bundesliga seinen Marktwert in der vergangenen Saison nach oben. Im Herbst würden die Verantwortlichen gerne über einen Verbleib über 2028 hinaus sprechen.

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Auch mit Waldemar Anton (29) würden die BVB-Bosse gerne über die Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses diskutieren. Dem Bericht des Fachmagazins zufolge wird Anton als „elementarer Teil der Zukunft“ angesehen und soll vorzeitig verlängern. Schon direkt nach der WM seien Gespräche über eine Verlängerung bis 2030 angedacht, heißt es. Manchester United zeigte zuletzt Interesse am DFB-Verteidiger.

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Einer der Besten

Ein ähnlich hohes Standing genießt Gregor Kobel an der Strobelallee. Der 28-jährige Nationaltorhüter der Schweiz ist noch bis 2028 gebunden und wird intern als „einer der besten Torhüter Europas“ gerankt. Dementsprechend würde die Borussia gegen Ende des Jahres Kontakt aufnehmen, um über eine Verlängerung zu sprechen.

Das passiert aber nur dann, wenn in der laufenden Transferperiode kein Verein mit einem guten Angebot um die Ecke kommt. Kobel ist dementsprechend nicht unverkäuflich. Bei den Schwarz-Gelben ist man sich darüber bewusst, dass der 28-Jährige mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt.