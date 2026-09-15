Zwei Hürden bleiben: Zaragoza vor endgültigem Bayern-Abschied

Spät im abgelaufenen Transferfenster trennten sich die Wege von Bryan Zaragoza und dem FC Bayern erneut. Für den 25-jährigen Spanier ging es leihweise zu Espanyol Barcelona – nach Stationen bei CA Osasuna, Celta Vigo und der AS Rom ist es bereits die vierte Leihe für Zaragoza, der Anfang 2024 nach München gewechselt war.

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Die Zusammenarbeit zwischen Espanyol und dem Flügelspieler soll da nachhaltiger sein. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben sich die Katalanen mit Zaragoza bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, der 2027 in Kraft tritt, wenn aus der Leihe ein fester Transfer würde.

Zwei Bedingungen

Damit das passiert, müsste Espanyol die Kaufoption über kolportierte acht Millionen Euro ziehen, die man sich beim Abschluss des Deals sicherte. Ein solches Szenario ist aber offenbar an zwei Bedingungen geknüpft.

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Zum einen muss Espanyol die Klasse halten. Zum anderen muss Zaragoza in mindestens 20 Liga-Spielen 45 Minuten oder länger auf dem Platz stehen. Aktuell steht er bei 25 Minuten nach zwei Einsätzen, die Einigung über einen Fünfjahresvertrag zeigt aber wohl, dass Espanyol grundsätzlich mit dem dreifachen Nationalspieler plant.